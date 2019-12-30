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    HaberlerEkonomi Haberleri TŞOF'tan sürücülere yılbaşı uyarısı
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    30.12.2019 - 10:53 | | AA

    TŞOF'tan sürücülere yılbaşı uyarısı

    Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, alkollü araç kullanımından uzak durulması ve yılbaşı gecesi taksilerin tercih edilmesi çağrısında bulundu.

    TŞOF'tan sürücülere yılbaşı uyarısı

    Apaydın, yazılı açıklamasında, alkollü araç kullanmanın cezalarının artırıldığını hatırlattı. Apaydın, "Ceza ödememek, ehliyeti kaptırmamak ve daha da önemlisi can ve mal kaybı yaşamamak için, yılbaşı gecesi 81 ilimizde taksilerimiz 24 saat ulaşılabilir olacak. O gece yaklaşık 85 bin taksici esnafımız sabaha kadar ulaşımın rahat ve kazasız geçmesi için görev yapacaklar. Alkol alacak olan tüm halkımızı evlerine taksilerle geri dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Çünkü alkollü araç kullanmanın sonu felakettir." ifadelerini kullandı.

    Alkollü araç kullanımından kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirten Apaydın, şunları kaydetti:

    "Alkol alacak vatandaşlarımızı evlerine taksilerle geri dönmeleri konusunda uyarıyoruz. Bu yılın 10 ayında ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının bin 963'ü alkollü araç kullanımı nedeniyle gerçekleşti. Bunları en aza indirmek hatta bitirmek tamamen sürücülerimizin elinde. Cezalar ve denetimler artmışken yılbaşı gecesi bu kontroller iki katına çıkarılıyor. Dolayısıyla yılbaşı gecesi dışarıda alkol alacak olan vatandaşlarımız huzurlu, sorunsuz bir gece geçirmek için 81 ilde 24 saat hizmette olacak taksici esnafımızı tercih etmeli."

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