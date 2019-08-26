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    HaberlerEkonomiTurizm rallisi start aldı
    26.08.2019 - 08:22| EKONOMİ SERVİSİ

    Turizm rallisi start aldı

    Türkiye’nin önde gelen tarihi ve kültürel zenginliklerini içeren rotada ülkeyi batıdan doğuya kat eden TransAnatolia Rally Raid, açılış seremonisinin ardından dün Abant’tan start aldı.

    Turizm rallisi start aldı

    Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen yarışa yedi ülkeden 30’u yabancı, 22’si kadın olmak üzere toplam 129 yarışçı katılıyor.

    Turistik bir rota

    Yedi günde tamamlanacak 2 bin 300 kilometrelik parkur Abant, Beypazarı, Nallıhan, Gordion, Haymana, Tuz Gölü, Sultanhan, Obruk, Meke, Acıgöl, Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü, Kapadokya, Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı, Maraş, Nurhak Dağları, Engizek Dağları, Nemrut Dağı, Atatürk Barajı ve Mardin’den geçerek Göbekli Tepe’de son bulacak.

    Pek çok TV kanalında gösterilmesinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları da yapılacak olan yarışın, Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

    TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, TOSFED işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen yarışın bu yıl FIA Cross Country Dünya Şampiyonası’na aday olduğunu söyledi. Parkuru hazırlayan TransAnatolia Operasyon Koordinatörü Orhan Çelen de, “Bu yıl tarihin sıfır noktasına yolculuk yapacağız” dedi.

    Çocuklarıyla katıldılar

    Organizasyona, zamana karşı yarışan rallicilerin yanı sıra, onları azami 60 kilometre hızla izleyecek olan ‘raid’ yani gezi ekipleri de katılıyor. Bu ekiplerin belirli tarihi ya da doğal güzelliklerle fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşması yarışmanın kuralları arasında...Ekiplerde çocukların da olması dikkat çekerken, katılımcılar organizasyonu tatil fırsatı olarak gördüklerini belirtti.

    Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
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