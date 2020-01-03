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    HaberlerEkonomi Haberleri Türk halıcılardan 2,5 milyar dolarlık ihracat
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    03.01.2020 - 14:57 | | AA

    Türk halıcılardan 2,5 milyar dolarlık ihracat

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2019 yılında 2 milyar 535 milyon dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

    Türk halıcılardan 2,5 milyar dolarlık ihracat

     

    Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında Türkiye genelinden 181 ülkeye halı ihracat edildiğini belirtti.

    Halı ihracatçılarının geçen sene bir önceki yıla oranla yüzde 11.9’luk artışla 2 milyar 535 milyon dolarlık ürün gönderdiğini vurgulayan Kaplan, 2019 yılında sektör olarak hedeflerinin yakalandığını kaydetti.

    Gelinen süreçte hedeflerini büyüttüklerini aktaran Kaplan, "Yılın son ayında Türkiye genelinden bir önceki yıla oranla yüzde 19.2'lik artışla 226 milyon 614 bin dolarlık ihracat yapıldı. 2019 yılı için hedefimiz 2,5 milyar dolardı. 2019 yılında hedeflerimizi geçtik. Yeni başarılara imza atmak için 2020'den umutluyuz. Yoğun bir yıl bizleri bekliyor. Türkiye genelinde yapılan halı ihracatını 2020 yılında 3 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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