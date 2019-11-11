"Türk-Kazak ticareti 10 milyar $ olsun"

Fuat Oktay, düzenlenen forumun Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkilerin yeni bir dönemi olacağına inandığını belirterek, Kazakistan ile olan ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kazakistan’ı Orta Asya’da en önemli siyasi ve ekonomik ortak olarak gördüklerini söyleyen Oktay, “Orta Asya’nın Hazar Denizi üzerinden uluslararası pazarlara bağlanma açısından Kazakistan stratejik konuma sahip. Ezeli bağlarımız ekonomik işbirliğimiz için güçlü bir zemin hazırlamakta. Türk Konseyi çalışmaları da bütün hızıyla devam ediyor” diye konuştu.

Serbest ticaret anlaşmalarının Türk Konseyi çerçevesinde de gerçekleşmiş olmasını arzu ettiklerini belirten Fuat Oktay, “Bu konseye Türkmenistan’ın da en kısa sürede dahil olmasını arzu ediyoruz. Konseyin bir sonraki toplantısını 2020’nin ilk yarısında düzenlemeyi planlıyoru” dedi.

Türkiye’nin dünyanın 17, Avrupa’nın 6’ncı büyük ekonomisi olduğunu ifade eden Oktay şöyle devam etti:

“İş insanlarımızla yerli ve yabancı yatırımcılar için her türlü kolaylığı sağlayacak adımlar atıyoruz. Kardeş ülke Kazakistan, sağladığı istikrar ve kazanımlarla takdir topluyor. Kazakistan, Avrasya bölgesinin en güçlü ülkeleri biri haline geldi. 2018’de ikili ticaret yüzde 18 artış göstererek 2.8 milyar dolar seviyesini aştı. 2019’un ilk 9 ayında Kazakistan’a ihracatımız yüzde 13 artarak 605 milyon dolar oldu. 2019 yılında Kazakistan’dan ham petrol ithalatımız da dört kat arttı.”

‘Kazan-kazan modeli yapalım’

Fuat Oktay, “Ülkelerimizin ekonomik yapıları ve ticaret sahaları yeni işbirliği yapmak için oldukça müsait. Bu iş imkanlarını kazan-kazan modeliyle en iyi şekilde belirlemektir. Ülkemizin Kazakistan’a yatırımı 870 milyon dolar, Kazakistan’ın Türkiye’deki yatırımları ise 725 milyon dolar. Yatırımlar konusunda müteahhitlik önemli, bu alanda Kazakistan’a 25.5 milyar dolar değerinde 493 projeye imza atılmıştır” dedi. Forum çerçevesinde 18 tane işbirliğine de imza atıldı.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ise, “Türkiye ile sürekli gelişen işbirliğimiz var. 2019’un 9 ayında ikili işbirliğimiz yüzde 68’e genişledi. Kazakistan’da tarım, maden, inşaat gibi pek çok sektörde şirket faaliyet gösteriyor” dedi.