TürkAkım’da gaz dolumu

TürkAkım yetkililerinin AA’ya yaptığı açıklamaya göre, TürkAkım’ı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğal gazla doldurulmasına başlandı.Bu adım, boru hatlarının işletime alınmasından önceki tetkik ve hazırlıklar kapsamında kritik bir aşamaya karşılık geliyor.

Rusya’dan Türkiye’ye TürkAkım üzerinden ticari doğal gaz akışı ise planlandığı gibi bu yılın sonunda başlayacak.