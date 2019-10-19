19.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
TürkAkım’da gaz dolumu
Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğal gazla doldurulmasına başlanarak işletime hazırlık aşamasının son adımı atıldı.
TürkAkım yetkililerinin AA’ya yaptığı açıklamaya göre, TürkAkım’ı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğal gazla doldurulmasına başlandı.Bu adım, boru hatlarının işletime alınmasından önceki tetkik ve hazırlıklar kapsamında kritik bir aşamaya karşılık geliyor.
Rusya’dan Türkiye’ye TürkAkım üzerinden ticari doğal gaz akışı ise planlandığı gibi bu yılın sonunda başlayacak.