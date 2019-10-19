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    HaberlerEkonomiTürkAkım’da gaz dolumu
    19.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TürkAkım’da gaz dolumu

    Rus doğal gazını Türkiye ve Avrupa’ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğal gazla doldurulmasına başlanarak işletime hazırlık aşamasının son adımı atıldı.

    TürkAkım’da gaz dolumu

    TürkAkım yetkililerinin AA’ya yaptığı açıklamaya göre, TürkAkım’ı oluşturan iki deniz hattından ilkinin doğal gazla doldurulmasına başlandı.Bu adım, boru hatlarının işletime alınmasından önceki tetkik ve hazırlıklar kapsamında kritik bir aşamaya karşılık geliyor.

    Rusya’dan Türkiye’ye TürkAkım üzerinden ticari doğal gaz akışı ise planlandığı gibi bu yılın sonunda başlayacak.

    Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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