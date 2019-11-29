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    29.11.2019 - 07:50 | | Mithat Yurdakul / Ankara

    Türkiye’den AB’ye Azeri doğal gazı

    “Enerjinin İpek Yolu” olarak adlandırılan ve Türkiye’nin bölgesinde enerji geçiş güzergâhı olmasında kritik rol oynayan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) projesinde yarın tarihi bir gün yaşanacak. TANAP’ın Avrupa Bağlantısı’nın açılış töreni ile birlikte Azeri gazı Yunanistan sınırına dayanarak, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde mihenk taşı olacak.

    Türkiye’den AB’ye Azeri doğal gazı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Azeri gazının TANAP üzerinden Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak tören yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İpsala’da gerçekleşecek.

    TANAP’ın Avrupa Bağlantısı’nın açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı Koco Angjushev ve Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis katılacak.

    Büyük tasarruf

    Azerbaycan’ın Şah Deniz Sahası’nda üretilen doğal gazın Türkiye ile birlikte Avrupa’ya taşınmasını amaçlayan TANAP projesi enerji arz güvenliğinin artırılmasını hedefliyor.

    Giriş noktası Gürcistan - Türkiye sınırında yer alan Ardahan - Posof, Avrupa’ya çıkış noktası ise Türkiye - Yunanistan sınırındaki Edirne - İpsala olan boru hattı, Türkiye üzerinde 20 ilden geçti. TANAP, 10 milyar metreküp doğal gazı direkt olarak Avrupa’ya, 6 milyar metreküp doğal gazı ise Türkiye’nin kullanımına olmak üzere toplam 16 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak.

    Nihai yatırım kararı alındığında 11.7 milyar dolar olarak tahmin edilen proje maliyeti inşaat sürecinde ulaşılan maksimum verimlilik sayesinde, şu ana kadar sağlanan yüzde 45 tasarruf ile 6.5 milyar dolar seviyesine kadar düşürüldü.

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