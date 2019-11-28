Twitter hesapları çocuklara kitap olacak

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında yeni bir sosyal medya kampanyası başlattı. Geçen yıl Twitter’da #BuMamaBenden etiketiyle sokak hayvanlarına yönelik bir kampanya düzenleyen Türkiye Vodafone Vakfı, şimdi de çocukların eğitimine destek olmak için yine Twitter üzerinden #HesabımKitapOlsun etiketiyle kitap bağışı kampanyası düzenliyor.

Türkiye’de bir ilk olan kampanya kapsamında, #HesabımKitapOlsun etiketiyle tweet atarak hesabını bağışlayan bir kullanıcının Twitter hesabındaki toplam kelime sayısına en yakın sayıda kelimeye sahip kitap kullanıcı adına bir okula bağışlanacak. Kullanıcılar adına bağışlanacak kitaplar, “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamındaki okullar arasından seçilecek okullara ulaştırılacak. Hesabını bağışlayan kullanıcılara kişiye özel bir dijital sertifika iletilecek.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın yeni Twitter kampanyasını değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, daha iyi bir gelecek için çocuklarımızın eğitimine destek olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz ‘Yarını Kodlayanlar’ projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri veriyoruz. Projemizle, son 3 yılda 60 ilde 43 binin üzerinde çocuğa ulaştık. Geçen yıl proje katılımcısı çocuklarımızın geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerinin Türkiye genelinde kurulumunu gerçekleştirmiş ve #BuMamaBenden etiketiyle düzenlediğimiz Twitter kampanyasıyla herkesin sokak hayvanlarına mama vermesini sağlamıştık. Bu yıl da yine bir Twitter kampanyası düzenleyerek herkesi okullara kitap göndermek üzere Twitter hesaplarını bağışlamaya davet ediyoruz. #HesabımKitapOlsun etiketiyle tweet atarak hesabını bağışlayan kullanıcıların Twitter hesaplarındaki kelime sayısına en yakın sayıda kelimeye sahip kitabı onlar adına okullara bağışlıyoruz. Çocukları mutlu etmenin en değerli yolunun kitaplar olduğuna inanıyoruz. #HesabımKitapOlsun kampanyamızla, çocuklarım

ızın mutluluğuna ortak, geleceklerine destek olmayı hedefliyoruz.”