"Ülkeden memnunuz yatırımımız sürecek"

Dünya e-ticaret devi Amazon, Türkiye pazarında hedef büyüttü. Geçen yıl ülkemizde faaliyete başlayan firma, bir yıldan çok memnun olduğunu ve yatırımlarını artırarak sürdüreceğini açıkladı.



Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, Amazon bünyesinde Türkiye’nin ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Türkiye çok büyük, dinamik ve nüfusu yüksek bir ülke. Ekonomi büyüdükçe Türk tüketiciler online alışverişe yöneliyor. Eylül 2018’de faaliyetimize başladık. Burada biz uzun vadeliyiz. Şirket olarak 10, 20, 30 yıllık planlar yapıyoruz. Her yıl on milyonlarca dolarlık yatırımımız olacak. Amacımız uzun vadede başarılı olmak” dedi.



‘Cep’ seviliyor



Türkiye’deki bir yıllık deneyimlerinden çok memnun olduklarını vurgulayan Marriott, 16 kategoride 4 milyon ürün sunduklarını ve pek çok konuda Türk tüketicilerden çok şey öğrendiklerini kaydetti. Marriott, “Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz günden bu yana en çok satış yapılan kategoriler cep telefonu, kitap ve bilgisayar oldu. Kitap ve çocuk bezi en popüler ürünler. Kitapta yüzde 50’ye varan indirimler sunuyoruz. Ayrıca Türk tüketiciler cep telefonunu çok seviyor”diye konuştu. Amazon, İstanbul ofisinde 200 kişiyi istihdam ediyor.



Türk KOBİ’lere ihracat fırsatı

Richard Marriott, “E-ihracat hizmetimizle Türk KOBİ’ler sitemizden ihracat gerçekleştirebiliyor. 27 Avrupa ülkesinde milyonlarca müşteriyle buluşuyorlar. Ayrıca son hizmetimiz Global Satış’la Türk işletmeleri 180’i aşkın ülkede yüz milyonlarca müşteriye ulaşabilecek” dedi. Marriott, Beklenen Cuma ile 26 Kasım-2 Aralık tarihlerinde yüzde 70’e varan oranlarda indirim sunacaklarını da belirterek, “Beklenen Cuma ile daha büyük indirimlerimiz var.Popüler ürünlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de olacak” diye konuştu.