UR-GE projeleri Bursa'nın ihracatını katladı

Odadan yapılan açıklamaya göre, BTSO tarafından Ticaret Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilen UR-GE ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi Desteği (HİSER) uygulamaları, firmalar arasında iş birliklerini artırarak Bursa'nın ihracat seferberliğine güç katıyor.

BTSO, söz konusu projelerle ihracat yapmak isteyen üyelerine destek sağlarken, firmaların uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğini artırıyor. Makineden raylı sistemlere, tekstilden inşaata kadar oda tarafından stratejik sektörlerde yürütülen 24 UR-GE ve HİSER projesinden 800'e yakın firma yararlandı. 100 milyon dolara yakın kaynak sağlanan projeler kapsamında düzenlenen tanıtım, markalaşma, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetleri ile proje üyesi firmalar önemli ihracat başarılarına imza attı.

Firmalar, projeler kapsamında 5 kıtada 50'ye yakın yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. ABD'den Rusya'ya, Japonya'dan Güney Afrika'ya belirlenen hedef pazarlarda düzenlenen ikili iş görüşmelerinde yer alan proje üyesi firmalar, küresel arenada yeni iş ağları oluşturdu. BTSO ayrıca düzenlediği 30'u aşkın alım heyeti ile sektörlerinde dünyanın önde gelen firmalarını Bursa'da üyeleriyle buluşturdu. BTSO, 12 binden fazla yabancı alıcıyı Bursa'ya getirerek yeni iş birliklerinin yolunu açtı.

Kümelenme yaklaşımı ile yürütülen UR-GE'lerde, ihracat odaklı rekabet stratejileri sayesinde küme üyeleri sektörlerinin üzerinde bir ihracat artış performansı sergiledi. 49 firmanın yer aldığı Uzay Havacılık Savunma UR-GE'sinde 3 yıllık proje döneminde yüzde 456 ihracat artışı kaydedildi. Firmaların 12,7 dolar olan kilogram başına ihracat değeri ise 33 dolara ulaştı.

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörü firmaları yüzde 147'lik ihracat artışı elde ederken, projede yer alan 26 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Firmaların yüzde 82'sinin ilk kez yurt dışı fuarına katıldığı Bebe-Çocuk UR-GE'sinde ayrıca Rusya, ABD, Güney Afrika ve Sırbistan'da bayilik ve mağaza açan firmalar oldu.

Üç yıllık proje süresi boyunca raylı sistemlerde yüzde 100, kimyada yüzde 30, kompozitte yüzde 131, makinede yüzde 35, gıda sektöründe ise yüzde 82 ihracat artışı görüldü.

"Proje sayısını 30'a çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisinin büyümesinin ihracata dayalı olması gerektiğini belirtti.

Firmaların ihracatta yolunu açacak stratejiler belirlediklerini aktaran Burkay, şöyle devam etti:

"Küreselleşme ile dış ticaretin önemi artıyor. Bu kapsamda firmalarımızın ihracat kaynaklı gelirlerini artırmak ve uluslararası rekabet ortamında ihtiyaç duydukları yeteneklerini geliştirmek hedefiyle Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle UR-GE projeleri yürütüyoruz. Proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin maliyetinin yüzde 75'i Ticaret Bakanlığı tarafından destekleniyor. Kalan yüzde 25'lik kısım için ise Türkiye'de yalnızca odamız tarafından firmalara ön finansman desteği sağlanıyor. UR-GE projeleri sayesinde iç pazar odaklı çalışan firmalarımızın potansiyelini harekete geçirmeyi başardık. Çok sayıda firmamız yeni pazarlara açılarak, küresel rekabetin birer parçası haline geldi."

Burkay, UR-GE sayesinde firmaların ihracat için gerekli kabiliyetlere kavuştuğunu ve dünyadaki rakipleriyle rekabet ettiğini vurguladı.

Firmalara ihracatın kapılarını araladıkları UR-GE projelerinin sonuçlarını yeni rekorlarla aldıklarına değinen Burkay, "Farklı sektörlerde oluşturduğumuz ihracat odaklı kümelerde yüzde 400'leri aşan ihracat performanslarına ulaştık. Projelerimizin katkısı ile 2018 yılında Bursa, ihracatta tarihinde ilk kez 15 milyar dolar seviyesine ulaşmayı başardı. Son 5 yılda bin 100'den fazla KOBİ'miz ihracatçı kimliği kazandı." açıklamasında bulundu.

Bursa'nın ürünlerinin 188 ülkeye satıldığı bilgisini veren Burkay, asansör, karoser ve araç üstü yapı, mobilya, otomotiv yan sanayi ve kauçuk sektörlerinde de UR-GE çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Kısa sürede proje sayısını sayısını 30'a çıkararak farklı sektörlerdeki firmaları bu seferberliğe dahil etmeyi hedeflediklerini duyuran Burkay, "Bursa, 2019 ve gelecek yıllarda da ülkemizin ihracat odaklı kalkınma hamlesine öncülük etmeye devam edecek. Projelerimize katkıları dolayısıyla Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve bakanlık yetkililerimize şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.