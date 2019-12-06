Uzay radyasyonu testinde ilk adım

Türkiye’nin ilk Parçacık Radyasyonu Test Altyapısı olma özelliği taşıyan ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattının açılış töreni, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Sarayköy Nükleer Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, burada yaptığı konuşmada, söz konusu test merkezinde uzay teknolojileri alanında önemli çalışmalar yapılacağını söyledi.



Ar-Ge hamlesi



Hükümetin her dönemde Ar-Ge projelerinin desteklenmesine önemli kaynak sağladığına işaret eden Ağbal, son 17 yılda sadece kalkınma planlarında üniversitelerin araştırma altyapıları için yaklaşık 10 milyar lira kaynak ayrıldığını, toplam proje maliyeti 500 milyon lira civarındaki 9 projenin yatırım programına alındığını bildirdi.

Ağbal, bu projelerin başlangıç ödeneklerinin tahsis edildiğini, gelecek yıllarda da projeler için gerekli kaynakların tahsis edilmeye devam edileceğini söyledi. Türkiye’nin kalkınması, büyümesi ve rekabetçiliğinin artırılması için başta imalat sanayi olmak üzere birçok alanda atılımlar yapıldığına dikkati çeken Ağbal, şöyle devam etti:



Özgün uygulamalar



“Ekonomide kaydedilen tüm gelişmelerin arkasında yıllardır sürdürülen büyük bir emek ve gayret var. Ar-Ge alanında önemli ilerleme sağladık. Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payı yüzde 1.03’e yükseldi. 2023 hedefimiz bunu yüzde 1.8’e çıkarmak. Özel sektör, üniversite ve kamunun Ar-Ge harcamalarını artıracağı önemli bir hamle dönemi olacak. Özel sektörün Ar-Ge harcamalarındaki payının artmasını da önemsiyoruz.”



Uzay Ajansı standardı



Söz konusu test altyapısıyla Türkiye’nin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği güneş hücreleri, lityum iyon pil ve çok katmanlı yalıtım battaniyesi gibi İMECE uydusuyla uzaya gönderilecek ekipman ve malzemelerin Avrupa Uzay Ajansı standartlarına göre testleri gerçekleştirilecek.



ODTÜ-Saçılmalı Demet Hattı projesiyle, Türkiye’nin uydu ve uzay çalışmalarında dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.



BTK, 11 cihazı yasakladı



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleri sonucunda akıllı telefon ve telsizlerden oluşan 11 farklı cihazın ‘güvensiz’ olduğunu tespit etti. BTK, şu açıklamayı yaptı:



“Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri sonucunda; listede sayılan üreticilere ait olan ve markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.”



Yasaklanan cihazlar şöyle







