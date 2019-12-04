Vakıfbank’tan hızlı noter hamlesi geldi

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Noterler Birliği binasında gerçekleştirilen imza töreninde, iki kurumun tam verimli entegrasyonla bir ilke daha imza attıklarını söyledi.

Sistemsel entegrasyonla birlikte vekaletnameyle yapılan bankacılık işlemlerinde yüzde 100 otomasyon sağlanacağını belirten Üstünsalih, entegrasyon öncesinde bankalarda vekaletnameyle gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili belgenin doğruluğu ve geçerliliğinin noterler aranarak sorgulandığını, bu teyit sürecinin zaman kaybına yol açan ve güvenlik riski taşıyan bir süreç olduğunu vurguladı.

Verim artışı olacak

Entegrasyon ile vekaletname ve azilname sorgularının online olarak gerçekleştirilebileceğine işaret eden Üstünsalih, bu sayede şubedeki işlem süresinin kısalacağını ve verimlilikle birlikte müşteri memnuniyetinin artacağını dile getirdi.

Sahte vekaletname ile işlem riskinin ortadan kalkacağını vurgulayan Üstünsalih, noterler tarafından da banka şubelerine telefonla destek sürecinin biteceğini bildirdi.

Üstünsalih, Vakıfbank’ta tüm süreçlerde dijitalleşmeyi sağladıklarına dikkati çekti.

Kolaylık sağlayacak

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin TNB Bilişim Sistemi’nde bulunan verilerin paylaşılmasıyla hem noterlik, hem de banka çalışanlarına da önemli bir kolaylık sağlamış olduklarını vurguladı. Cin, noterliklerde kredi kartı kullanımı ve parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanımına ilişkin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.