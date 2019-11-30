BİST106.904-0,21EURO 6,34-0,11USD5,75-0,15ALTIN271,090,38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri VakıfBank’tan yapay zekalı çek
    ABONE OL
    30.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VakıfBank’tan yapay zekalı çek

    VakıfBank, Çek Okuma Otomasyon uygulaması ile çek işlemlerinde yapay zekâ temelli otomatik çek okuma teknolojisini kullanmaya başladı.

    VakıfBank’tan yapay zekalı çek

    Bankadan yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen Çek Okuma Otomasyon uygulaması ile çekler, yapay zekâ temelli akıllı karakter tanıma işleminden geçiriliyor ve çek üzerinde yer alan bilgiler otomatik olarak sisteme aktarılıyor. Standart uygulamada manuel olarak okunup işleme alınan çeklerin operasyon süreci böylece daha verimli ve daha hızlı hale geliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel İşlemlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, şunları söyledi:

    “Çek Okuma Otomasyonuna ilişkin, “Dijital dönüşüm anlayışımız çerçevesinde yeniçağı çok iyi anlıyoruz. Kendi süreçlerimizi daha verimli hale getirip müşteri memnuniyeti sağlayacak yeni teknolojileri hızla bünyemize katmak konusunda çok istekliyiz. Bankamızdaki dijital dönüşüm süreci, sektöre öncülük edecek şekilde devam ediyor. Özellikle yüzde yüz yerli teknolojileri kullanma konusunda ayrı bir hassasiyet taşıyoruz.”

    29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti29 Kasım 2019 Milliyet'te Haftanın Özeti
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

    Önce ateş ettiler, sonra dövdüler!

    Şehitlere veda

    Şehitlere veda

    Hasan Pulur’u andık

    Hasan Pulur’u andık

    Korkutan artış!

    Korkutan artış!

    Sıradaki Haber