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    HaberlerEkonomiYalova'da jeotermal saha ihaleleri
    07.10.2019 - 09:31 | | AA

    Yalova'da jeotermal saha ihaleleri

    Yalova'daki 11 jeotermal kaynak arama sahası ihaleye çıkarıldı.

    Yalova'da jeotermal saha ihaleleri

    Yalova İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, Yalova'nın çeşitli ilçelerindeki 11 jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle "açık teklif artırma" usulüyle ihale edilecek.

    Alanları 325 ile 4 bin 25 hektar, muhammen bedelleri ise 41 bin 864 ile 4 milyon 122 bin 960 lira arasında değişen sahaların ihaleleri 17 Ekim Perşembe günü saat 11.05'te gerçekleştirilecek.

    İstekliler istenen belgeleri ihale günü saat 11.05'e kadar Yalova İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne verebilecek.

     

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