Yeni pazarlarla ihracat rekoru

Başta Özbekistan, Rusya, Fransa ve Almanya olmak üzere yeni pazarlarda yeni fırsatları yakalayan şirketin hedefi, dünya iklimlendirme pazarında ilk 10 markadan biri olmak.

Geniş ürün çeşidiyle sürdürülebilir büyüme yakaladıklarına dikkat çeken Baymak CEO’su Ender Çolak, şöyle konuştu:



“Güçlü yapımız sayesinde 8 ayda hedefimizin üzerinde bir büyüme elde ettik. İş süreçlerimizde tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanıyoruz. Bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yapıya sahip olmamız. Önümüzdeki dönem aynı motivasyonla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.