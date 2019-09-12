12.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Yeni pazarlarla ihracat rekoru
Özbekistan ve Rusya başta olmak üzere yeni pazarlardaki fırsatlara odaklanan Baymak, 8 ayda ihracatını dolar bazında yüzde 50 oranında artırdı. Baymak CEO’su Ender Çolak, ikinci yarıda da aynı ivmenin devam edeceğini söyledi.
Başta Özbekistan, Rusya, Fransa ve Almanya olmak üzere yeni pazarlarda yeni fırsatları yakalayan şirketin hedefi, dünya iklimlendirme pazarında ilk 10 markadan biri olmak.
Geniş ürün çeşidiyle sürdürülebilir büyüme yakaladıklarına dikkat çeken Baymak CEO’su Ender Çolak, şöyle konuştu:
“Güçlü yapımız sayesinde 8 ayda hedefimizin üzerinde bir büyüme elde ettik. İş süreçlerimizde tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanıyoruz. Bu başarıdaki en önemli etkenlerden biri, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir yapıya sahip olmamız. Önümüzdeki dönem aynı motivasyonla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.