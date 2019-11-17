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    HaberlerEkonomi HaberleriYeni proje! 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek
    17.11.2019 - 11:23 | | AA

    Yeni proje! 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek

    Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) hayata geçireceği e-Poliçe projesi ile sigortalıların poliçelerine dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilmesinin yanı sıra yılda 21 bin ağacın kesilmesi de önlenecek.

    Yeni proje! 21 bin ağacın kesilmesi önlenecek

    SBM, sigorta branşlarındaki verilerin tek merkezde toplanması, sektör  genelinde uygulanabilirliğin sağlanması ve güvenilir istatistiklerin  oluşturulması gibi amaçlar ile Ortak Veri Modeli, Olgunluk Projesi, Sigortalı Risk Skoru ve e-Poliçe projeleri ile sektöre bütünleşik çözümler sunuyor. SBM nezdinde toplanan tüm sigorta verileri de hassas veriler olarak Türkiye'nin önemli veri varlığını oluşturuyor.

    e-Poliçe'nin hayata geçmesiyle kağıt kullanımının azaltılması,  ortalama işlem maliyetleri ve 10-15 yıllık süre zarfında fiziki saklama metodları  ile oluşan risklerin minimum seviyeye inmesi bekleniyor.

    Söz konusu proje ile sigortacılık sektöründe kağıt çıktı ve ıslak imza  ile yürütülen poliçe formları, tüketiciye SMS, mobil ve e-posta kanalları ile  elektronik ortam üzerinden iletilecek. Tüketicinin sigorta poliçe formlarına  erişimini kolaylaştırmak amacıyla SBM Mobil, Sigortam360.com ve e-Devlet Kapısı gibi farklı kanallar üzerinden hizmet sunulması hedefleniyor.

    "POLİÇE/ZEYİL BASIMI İÇİN YILDA 1,5 MİLYAR ADET A4 KAĞIT TÜKETİLİYOR"

    SBM Genel Müdürü Murat Hakseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  sigorta sektöründe yılda 60 milyon poliçe, 40 milyon zeyil ile toplam 100 milyon  adet poliçe/zeyil üretildiğini, bunların basımı için yılda 1,5 milyar adet A4  kağıt tüketildiğini, bunun yılda 21 bin ağacın kesilmesi demek olduğunu bildirdi.

    Kağıtsız poliçe teslim yapısına geçişi hedefledikleri e-Poliçe  projesinde, yalnızca çevresel fayda yaratmakla kalmayacaklarını aktaran Hakseven,  "Böylelikle basım ve gönderim maliyetlerini azaltmış ve fiziki saklamanın  getirdiği kaybolma riskini de minimize etmiş olacağız. Sigortalılar da  poliçelerine dijital ortamda e-devlet veya SBM üzerinden 10 yıl süre ile  diledikleri zaman ulaşabiliyor olacaklar." dedi.

    Bu arada, e-Poliçe ile hem sigorta şirketlerine hem de DASK, TARSİM ve  Devlet Destekli Alacak Sigortası kapsamında sigorta sektörüne hizmet eden tüm  kuruluşların poliçe formlarının da tüketiciye iletilmesi konusunda çözüm  sağlanması hedefleniyor. Sigorta şirketleri tarafından poliçe bilgi transferi ve  bilgilendirme işlemlerinin SBM tarafından yürütülmesi, poliçe formlarının bilgi  güvenliğini sağlayıcı bir husus olacak. Sigortalı olarak sektörün tüketici  konumunda olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin bilgi güvenliği de bu şekilde  sağlanacak.

     

     

     

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