Yerli üreticileri dünyaya açacak

Carrefoursa, ihracat faaliyetlerine başlıyor. İlk etapta Polonya’ya paketli organik gıda olmak üzere Türkiye’den 20 kalem ürün gönderecek olan şirket, Türk üreticileri dünya pazarına açacak. Türkiye’de üretilen ürünleri Carrefoursa grubunun bulunduğu ülkelerdeki marketlere göndereceklerini kaydeden Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Polonya’nın yanı sıra Romanya, Tunus, Fas, Irak ve Dubai’deki alıcılarla görüşüyoruz. Bugüne kadar olan görüşmelerde Carrefour markalı ürünlerin yanı sıra paketli gıda, züccaciye ve pişirme gruplarındaki ürünler ilgi çekiyor” diye konuştu.

Mağazanın üç katı

Kartallıoğlu, 2019 yılına 120 milyon TL yatırım hedefiyle başladıklarını, yıl sonunda toplam 640 market sayısına ulaşacaklarını hatırlattı. Kartallıoğlu, geçen yıla oranla bu yıl ciroda yüzde 35 artış beklediklerini söyledi. Artık müşterilerin ağırlıklı olarak online platformlardan alışveriş yaptığını kaydeden Kartallıoğlu, “Online’da toplam 16 bin ürün satıyoruz. Online’da trafiğimiz yüzde 100’ün üzerinde, satışlarımızı da yüzde 86 oranında artırdık. Aylık 25 binin üzerinde sipariş alıyoruz. Online’da satışlar mağazanın üç katı” ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 yerli besi et ürünlerini müşterilere ulaştırdıklarını ve geçen yıla oranla kırmızı et satışlarını yüzde 95 artırdıklarını belirten Kartallıoğlu, aldıkları kurban talebinin geçen yıla göre yüzde 30 arttığını dile getirdi.

Yaş sebze meyveyi çeşitlilik, yaygınlık ve lojistik imkânlar dâhilinde ulaşılabilir bir hale getirdiklerinin altını çizen Kartallıoğlu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi ile olan işbirliği ve sezonun da üretime olan katkısı dolayısıyla çeşidin bollaştığını ve fiyat dengesinin makul seviyelerde olduğunu belirtti.

Özmarkalı ürünler tercih ediliyor

Carrefour marka ürünlere ilişkin açıklamalar yapan Kartallıoğlu, müşterilerin özmarkalı ürünlere yönelmeye başladığını kaydederek, “Özmarkalı ürünlerdeki satış hacmi, geçen yılın 6 aylık dönemine oranla bu yılın ilk altı ayında yüzde 55 artış gösterdi. Carrefour markalı toplam 496 ürünü müşterilerimizle buluşturuyoruz. En çok satılan ürünlerin başında ayçiçek yağı, tuvalet kâğıdı, su, yumurta, süt ve bakliyat ürünleri geliyor” dedi.