Yerli üretime 1.7 milyar TL ivme sağlandı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ‘İvme Finansman Paketi’ kapsamında, temmuz sonu itibariyle 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1.7 milyar TL kredi kullandırıldığı açıklandı.

3 kamu bankası tarafından yapılan ortak açıklamada, 23 Mayıs 2019’da ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi’nin uygulamaya alındığı anımsatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, ham madde - ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir.”

Desteğe devam

Temmuz 2019 sonu itibariyle söz konusu 3 banka tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edildiği ve 1.7 milyar TL kredi kullandırımı yapıldığı belirtilen açıklamada, “Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı, yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir. Bankalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yerli üretimi desteklemeye ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir” denildi.

Başarıyla yola devam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5.2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1.7 milyar TL’si ise kullanıldı” dedi.





Enflasyona gıda freni

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1.36 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.99 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16.65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 21.66 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla yurt içi üretici fiyatları yüzde 32.34 arttı.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, temmuzda TÜFE’deki yüzde 1.36’lık artışın yüzde 1.6 artış beklentisinin altında gerçekleştiğini ifade etti. Temmuzda meyve - sebze fiyatlarındaki yüzde 9’u aşan aylık sert düşüşün sınırlı artışta etkili olduğunu belirten Bürümcekçi, “Yeni bir kur atağı olmadığı durumda geçen yılın oluşturduğu lehte güçlü baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyonun düşüşünü sürdürerek üçüncü çeyrekte baz etkisi ile yüzde 10 civarına gerilemesi, son çeyrekte ise tekrar yükselerek yılı yüzde 14 civarında bitirmesi olası duruyor” yorumunda bulundu.

Tek hane potansiyeli var

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, eylül-ekim aylarında yıllık enflasyonun yüzde 10 bölgesine gerilemesini, hatta tek hane potansiyeli taşıdığını öngördüklerini belirterek, yıl sonu için beklentilerini ise yüzde 14 - 15 aralığında koruduklarını kaydetti.

Turlar şampiyon oldu

Tüketici fiyatları bazında temmuzda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 29.18 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu. TÜİK verilerine göre, fiyat artışında yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turları, yüzde 15 ile elektrik ücreti, yüzde 12.74 ile genç odası takımı izledi.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27.91 ile karpuzda gerçekleşti. Bunu yüzde 25.87 ile patlıcan, yüzde 23.34 ile salatalık takip etti.

Merkez Bankası’ndan ‘2 milyar $’lık hamle

Merkez Bankası’nca (TCMB), finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının 100 baz puan artırıldığı bildirildi.

TCMB’den yapılan duyuruda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına, aynı zamanda TCMB nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranının 100 baz puan indirilerek yüzde 1 olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

Duyuruda, söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

Analistler, TCMB’nin bu hamle ile rezervlerini artıracağını, piyasalar için olumlu olduğunu belirtti.