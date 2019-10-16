Yöresel ürünlerle Türkiye turu

ATB’nin ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 10’uncusunu düzenleyeceği YÖREX’in tanıtım toplantısı Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATB Başkanı Ali Çandır, ANFAŞ Yönetim kurulu Başkanı Ali Bıdı, ATSO ve ATB yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Oranın nesi meşhur?



Ali Çandır, ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ özdeyişinden hareketle düzenlenen fuar kapsamında her yıl ülke çapında paneller, coğrafi işaretlerin yaygınlaştırılması ve danışmanlığı, yöresel ürünlerin ticarete kazandırılması ile yasal çalışmalara destek sunulduğunu anlattı. Yerelde kalkınmanın yolunun, yerinde kalkınmadan geçtiğini kaydeden Çandır, “Yola çıktığımızda 109 adet olan coğrafi işaretli ürün sayımız bugünlerde 4 katın üzerinde artarak 453’e ulaştı. Tescil için işlem gören 415 ürünü de kapsam içinde düşünürsek potansiyeli 3 bin civarında olan yöresel ürünlerimizin yaklaşık 3’te 1’ine tescil anlamında temas etmişiz” dedi.



‘Taviz vermeyelim’



Yöresel ürünlerle ilgili çok fazla pazar açıldığını anlatan ATSO Başkanı Davut Çetin de, “Bunlar ne hijyen barındırıyor ne de satılan ürünlerin çoğu yöresel ürün. Yerel yönetimlerimizin bu tip yöresel ürünler pazarlarına artık taviz vermemesi ve çok dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.