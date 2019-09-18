Yükleri ‘sürücüsüz konvoy’la taşıyacak

Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, ağır ticari taşımacılıkta otonom sürüş teknolojisinin kullanımında kilometre taşı niteliğinde bir süreci geride bıraktıklarını söyledi. Çalışmalara geçen yıl başladıklarını belirten Gökçelik, “Otonom (kendi kendine de gidebilen) kamyonlar üzerinde çalışan, bu alana yatırım yapan ve gösterimini yapabilecek bir prototip ürüne sahip olan dünyadaki sayılı kamyon üreticilerinden biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Donanım, yazılım ve simülasyon testlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini, söz konusu teknolojiyi artık yolda da test etiklerini vurgulayan Gökçelik, “Ülkemizde bir ilk olan bu proje, Türkiye’de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük edecek. İlk aşaması tamamlanan Ar-Ge projemizde, ağır ticari araçlar alanında kaydettiğimiz gelişme, sadece Türkiye’de değil, dünyada otonom taşımacılığın hayata geçirilmesinde temel oluşturacak” dedi.



Emisyon kontrolü



Bu projenin, karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akıllı ulaşıma olanak sağlayacağının altını çizen Gökçelik, projenin sonraki aşamalarında otoban taşımacılığını gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de kaydetti.



Birinci aşamada



AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach da, projenin birçok faydasının olacağını söylerken, şunları kaydetti:









“Halen, projenin birinci aşamasında direksiyon, gaz ve fren kontrolü, otoban koşullarında otonom olarak yönetilmiştir ancak şimdilik sürücünün yolu izlemesi ve beklenmedik bir durumda aracın kontrolünü ele alması gerekiyor. En nihayetinde ise tüm sistemin, sürücü müdahalesine ihtiyaç duymadan çalışmasını hedefliyoruz. Bu uygulamada ilerleyen filo, trafik akışını düzenleyecek ve kamyonların birbirini yakın izlemesi sayesinde otoyolların araç kapasitesini artıracak. Konvoya ait olmayan araçların sollama yapabilmeleri veya otoyol çıkışlarını kullanabilmeleri için konvoydaki araçlar otonom olarak aralarındaki mesafeyi artıracak ve araya girmek isteyen araçlara müsaade edebilecek.”