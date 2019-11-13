Yumurta üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artış gösterdi. Eylülde 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Eylülde kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 104 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 22, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,7 arttı. Eylülde kesilen hindi sayısı 594 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 15,1, yıllık bazda yüzde 13,4 arttı ve 188 bin 165 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 19,3 yükseldi ve 5 bin 635 ton olarak kaydedildi. Hindi eti üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,4 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi eylülde aylık bazda yüzde 2,9 artış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi geçen yılın eylül ayına göre yüzde 10,3 arttı.