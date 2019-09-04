Zorlu Filistin’de elektrik üretecek

Filistin’in Jericho bölgesinde 1.8 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurmayı öngören anlaşma, Batı Şeria’da bulunan Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar Kurumu’nda imzalandı.

Yatırıma devam

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Filistin’in Jericho bölgesinde 1.8 MW kurulu güce sahip olacak bir güneş enerji santrali kuracağız. Bölgeye elektrik sağlamak için ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100 MW kurulu güce erişmeyi hedefliyoruz. Güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerine yapacağımız yurt dışı yatırımlarımızla gücümüzü daha da artırmak istiyoruz.”

İkinci santral yolda

Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem, “Türkiye ile Filistin arasındaki dostluk farklı bir boyuta taşındı. Dostluğu ticaret ve yatırımı geliştiren projelerde görmek bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde 5 MW gücünde bir güneş enerjisi santrali daha kurulması konusunda Zorlu Enerji ve JDECO ile görüşmelere başladık” dedi. Zorlu Enerji, santral yatırımının finansmanında kullanılmak üzere Bank of Palestine ile 5 milyon İsrail Şekeli (ILS) tutarında bir kredi sözleşmesi de imzaladı.