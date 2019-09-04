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    HaberlerEkonomiZorlu Filistin’de elektrik üretecek
    04.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    Zorlu Filistin’de elektrik üretecek

    Zorlu Enerji ile Filistin’in elektriğinin yüzde 25’ini dağıtan elektrik dağıtım şirketi JDECO (Jeruselam District Electricity Company), bölgeye elektrik sağlamak amacıyla yeni bir anlaşmaya imza attı.

    Zorlu Filistin’de elektrik üretecek

    Filistin’in Jericho bölgesinde 1.8 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurmayı öngören anlaşma, Batı Şeria’da bulunan Filistin Enerji ve Doğal Kaynaklar Kurumu’nda imzalandı.

    Yatırıma devam

    Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “Filistin’in Jericho bölgesinde 1.8 MW kurulu güce sahip olacak bir güneş enerji santrali kuracağız. Bölgeye elektrik sağlamak için ilk etapta 30 MW olmak üzere toplamda 100 MW kurulu güce erişmeyi hedefliyoruz. Güneş başta olmak üzere farklı yenilenebilir enerji projelerine yapacağımız yurt dışı yatırımlarımızla gücümüzü daha da artırmak istiyoruz.”

    İkinci santral yolda

    Filistin Enerji Kurumu Başkanı Zafer Milhem, “Türkiye ile Filistin arasındaki dostluk farklı bir boyuta taşındı. Dostluğu ticaret ve yatırımı geliştiren projelerde görmek bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde 5 MW gücünde bir güneş enerjisi santrali daha kurulması konusunda Zorlu Enerji ve JDECO ile görüşmelere başladık” dedi. Zorlu Enerji, santral yatırımının finansmanında kullanılmak üzere Bank of Palestine ile 5 milyon İsrail Şekeli (ILS) tutarında bir kredi sözleşmesi de imzaladı.

     

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