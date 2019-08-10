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    HaberlerPopuler Bilimİnsanlığın en eski yaşam alanı keşfedildi
    10.08.2019 - 09:03

    İnsanlığın en eski yaşam alanı keşfedildi

    Etiyopya'da insanoğlunun yüksekte kurduğu en eski yaşam alanı keşfedildi. Bilim insanları, insanoğlunun şimdiye kadar yüksek dağlarda kurduğu en eski yaşam alanını ortaya çıkardı.

    İnsanlığın en eski yaşam alanı keşfedildi

     Arkeologlar, Etiyopya dağlarında yaklaşık 30 bin yıl önce avcıların yaşadığına ilişkin bulgulara ulaştı.

    Science dergisinde yayımlanan ve dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda arkeologun katkıda bulunduğu bir araştırmaya göre, Etiyopya'nın güneyindeki 3 bin 500 metre yüksekliğindeki Bale Dağları'nda yaklaşık 30 bin yıl önce avcılar yaşıyordu. Şimdiye kadar bu yükseltideki en eski yaşam alanı olan bölgede avcıların obsidiyen taşından yapılmış bazı araçları kullandığı ve kemirgenleri avladığı anlaşıldı.

    Hayvan kemikleri de var!

    Bölgede bulunanlar arasında insan yapımı çeşitli eşyaların yanı sıra hayvan kemikleri de yer alıyor. Bilim insanları, 31 bin ila 47 bin yıl öncesinde bölgenin defalarca mesken olarak kullanıldığını keşfederken, sakinlerin burada kalıcı olarak yaşayıp yaşamadığı netlik kazanmadı.

    Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde bu yıl başında yaklaşık 4 bin 600 metre yükseklikte en az 4 bin yıllık olduğu düşünülen mağara yerleşkesi bulunmuştu.

    10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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