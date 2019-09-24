Kilis’te kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Merkeze bağlı Güvenli köyü yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri A.Y. yönetimindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin aramasında piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan, kaçak nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi.

Tütünlere el koyan ekipler sürücü A.Y.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.