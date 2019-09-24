Galeri

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGaleriKilis’te kaçak nargile tütünü ele geçirildi
24.09.2019 - 15:41 | | DHA

Kilis’te kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kilis'te jandarmanın yol uygulaması sırasında durdurduğu kamyonette yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan kaçak nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü A.Y. gözaltına alındı.

Kilis’te kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Merkeze bağlı Güvenli köyü yolu üzerinde uygulama noktası oluşturan jandarma ekipleri, şüpheli gördükleri A.Y. yönetimindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Ekiplerin aramasında piyasa değeri yaklaşık 55 bin TL olan, kaçak nargile tütünü ile tütün sarma makinası ele geçirildi.

Tütünlere el koyan ekipler sürücü A.Y.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

    Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Medine'nin günlüğü bebek yastığının içinden çıktı!

    Medine'nin günlüğü bebek yastığının içinden çıktı!

    İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında?

    İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında?

    Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi

    Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi

    Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

    Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

    Sıradaki Haber