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09.08.2019 - 12:37| DHA

10 bin arı telef oldu!

Tekirdağ’ın  Malkara ilçesinde, arı kovanlarının bulunduğu arazide çıkan, kısa sürede biçilmiş buğday tarlasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında, arı kovanları ve 20 dönümlük biçilmemiş buğday tarlası kül olurken, 10 bin arı telef oldu.

10 bin arı telef oldu!

Malkara'nın Çavuşköy Mahallesi Buzalık Mevkii'nde arı kovanlarının bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, biçilmiş buğday tarlasına da sıçradı. Yangına müdahale eden köylüler, itfaiyeye haber verdi.  Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altıa alarak, söndürdü. Yangında 70 arı kovanı kül olurken, yaklaşık 10 bin bal arısı telef oldu. 20 dönümlük buğday tarlası da yandı.

Kovanları ve arıları yanan Ercan Dönmez, "İzmir'den geldim ve kiraladığım alana kovanlarımı koydum. 70 adet sandığım vardı hep yandı. Yavaş yavaş toplanıyorduk, bayram nedeniyle İzmir'e dönecektik. Ne olduğunu anlayamadan dumanlar yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler tarlaya da sıçradı. Biz de durumu itfaiye ekiplerine ve köylülere haber verdik. Sağ olsunlar itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale ederek, yangını söndürdüler. Bu bayramı içimiz buruk geçireceğiz" dedi.

 

 

 

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