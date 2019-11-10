10 Kasım hava durumu | Hava durumu bugün nasıl olacak?
10 Kasım hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmezken sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği duyuruldu. İşte il il bölge bölge hava durumu raporu...
Hava durumuna iilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği duyuruldu. Yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde seyretmesi beklendiği duyuruldu. İşte il il bölge bölge hava durumu raporu...
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren İzmir ile Manisa, Aydın ve Muğla'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KÜTAHYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde doğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu
ÇORUM °C, 22°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu
KARS °C, 14°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu
VAN °C, 15°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık