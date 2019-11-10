10 Kasım hava durumu | Hava durumu bugün nasıl olacak?

Hava durumuna iilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesi beklendiği duyuruldu. Yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde seyretmesi beklendiği duyuruldu. İşte il il bölge bölge hava durumu raporu...

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Çanakkale ile Balıkesir'in batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren İzmir ile Manisa, Aydın ve Muğla'nın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KÜTAHYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde doğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde yer yer puslu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu

ÇORUM °C, 22°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu

KARS °C, 14°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu

VAN °C, 15°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık