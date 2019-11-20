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20.11.2019 - 15:08 |

11 Ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı tarihleri

İslam alemi için 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayı 2020 tarihini duyurdu. Peki Ramazan Bayramı ne zaman kutlanacak?

11 Ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı tarihleri

Mübarek Ramazan ayının başlangıç tarihi vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Bu yıl Ramazan ayının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Başlangıç ve bitiş tarihi merak edilen Ramazan ayı için heyecan dorukta. İslam alemi için manevi değeri büyük olan Ramazan ayı tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. İşte merakla araştırılan o gün...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak ve 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Ramazan Bayramı

1. GÜN - 24 Mayıs 2020 Pazar
2. GÜN - 25 Mayıs 2020 Pazartesi
3. GÜN - 26 Mayıs 2020 Salı

 

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