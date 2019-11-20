Mübarek Ramazan ayının başlangıç tarihi vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Bu yıl Ramazan ayının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Başlangıç ve bitiş tarihi merak edilen Ramazan ayı için heyecan dorukta. İslam alemi için manevi değeri büyük olan Ramazan ayı tarihi ve Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. İşte merakla araştırılan o gün...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak ve 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü sona erecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2020 Ramazan Bayramı

1. GÜN - 24 Mayıs 2020 Pazar

2. GÜN - 25 Mayıs 2020 Pazartesi

3. GÜN - 26 Mayıs 2020 Salı