11 Milyon fidan dikilecek! Geleceğe Nefes Ol kampanyasına nasıl başvurulur?

Geleceğe Nefes Ol Kampanyası büyük ilgi görmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol 11 milyon fidan kampanyası kapmasında bazı illerde fidan sahiplenme oranı belirlenen rakamlara kısa süre içerisinde ulaştı. Ağaç ve yeşile olan ilgi herkes kesim tarafından büyük ilgi ile karşılanırken 11 Kasım'da 81 ilde dikilecek olan 11 Milyon fidan için bazı şehirlerde ise belirlenen rakamlar tamamlanmak üzere. Fidan sahiplenmenin yanı sıra bağışta yapılabilen kampanyada 1 fidan bağışı 10 TL karşılığında yapılabiliyor. Fidan bağışında bulunan vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından katılım sertifikası ulaştırılıyor. Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına destek olmak isteyen vatandaşlar geleceğenefes.com adresi üzerinden fidan sahiplenip bağışta bulunabiliyor.

GELECEĞE NEFES OL KAMPANYASINA BÜYÜK İLGİ!

Geleceğe Nefes Ol Kampanyasına yoğun katılım sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Geleceğe Nefes Ol Kampanyasında fidan bağışında İstanbul, Samsun, Ağrı, Kocaeli ve Ankara'da hedeflenen fidan sahiplenme sayılarına ulaşıldı.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI NEDİR?

Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.

Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.

Not: Kampanyaya katılmak isteyen kişiler için Orman Bölge Müdürlüklerinde iletişim kurulacak kişiler ve bağışda bulunulabilecek banka hesap numaraları bilgileri ekte sunulmuştur.

BİR FİDAN NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

GELECEĞE NEFES OL KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

FİDAN SAHİPLENMEK MÜMKÜN!

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz. 1 Kasım 2019 Saat 11:11’de 81 ilde Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye! 'FİDAN SAHİPLEN' sekmesine tıkladığınızda isim söyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor.