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22.10.2019 - 14:17 | | İHA

11 yaşındaki çocuğa o hareketi yapınca meydan dayağı yedi

Manisa’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.

11 yaşındaki çocuğa o hareketi yapınca meydan dayağı yedi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğuna tacizde bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve çevredeki vatandaşlardan tekme tokat dayak yedi. Olay 1. Anafartalar Mahallesi’ndeki bir oyun salonunda meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, iddiaya göre, salonda oyun oynayan 11 yaşındaki erkek çocuğuna elle tacizde bulundu.

Çocuğun şikayeti üzerine güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, çocuğun taciz edildiğinin farkına vardı. İş yeri sahibinin kaçmaya çalışırken yakaladığı yabancı uyruklu kişiye, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tekme tokat saldırdı. Daha sonra bir dükkanda tuttukları kişiyi, polise teslim etti. Gözaltına alınarak, polis merkezine götürülmek üzere polis otosuna konulan şüphelinin üzerinden kimlik çıkmazken, zanlının Afganistan uyruklu olduğu tespit edildi.

 OLAY ANI KAMERADA

Şüpheliye atılan meydan dayağı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Öte yandan iş yeri sahibi ve çocuğun ailesinin, şüpheliden şikayetçi olduğu da öğrenildi.

11 yaşındaki çocuğa o hareketi yapınca meydan dayağı yedi

11 yaşındaki çocuğa o hareketi yapınca meydan dayağı yediManisa’da oyun salonunda 11 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şahıs, esnaf ve çevredeki vatandaşlar tarafından darbedildikten sonra polise teslim edildi.
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