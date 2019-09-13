MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı
13.09.2019 - 09:45 | | DHA

13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı

Bingöl merkezli 13 ilde, terör örgütleri HTŞ ve El Nusra'ya yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 41 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Adana'da, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı.

13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen HTŞ ve El Nusra soruşturması kapsamında, terör örgütlerine para topladığı öne sürülen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Bingöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana dahil 13 ilde, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Adana'da, Özel Harekat polislerinin desteğiyle şüphelilerin evlerine baskınlar yapılırken, 2'si kadın 8 kişi, gözaltına alındı.

13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı

Evlerde yapılan aramalarda; 2 av tüfeği ile mühimmat, örgütsel kitap ve dokümanlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 kişi, emniyete götürüldü. Şüphelilerinin, işlemleri tamamlandıktan sonra Bingöl'e gönderileceği belirtildi.

13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı

 

Esenyurt’ta arabanın ezdiği minik Zeynep’in ölümden inanılmaz kurtuluşuEsenyurt’ta babasının marketinin önünde oynayan 4 yaşındaki Zeynep Hiranur’u sokağa giren akrabaları görmeyerek üzerinden geçti. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerasına yansırken küçük kız şans eseri kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Adıyaman'da uyuşturucuya 2 gözaltı

Habur Çayı'nda boğulan çocuğun cenazesi 3 ay sonra bulundu

Habur Çayı'nda boğulan çocuğun cenazesi 3 ay sonra bulundu

Son 4 gün... Nefes kesecek!

Son 4 gün... Nefes kesecek!

Anlamlı ve güzel cuma mesajları... Hayırlı cumalar...

Anlamlı ve güzel cuma mesajları... Hayırlı cumalar...

Sıradaki Haber