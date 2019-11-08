13 milyon fidan sahiplenildi

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, dün Çırağan Sarayı’nda 11 Kasım’da saat 11.11’de ‘Geleceğe nefes’ sloganıyla gerçekleştirilecek olan fidan dikme etkinliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Kampanyada 11 milyon fidanın sahiplendirilmesinin amaçlandığını ama bugün itibarıyla bu sayının 13 milyona ulaştığını söyleyen Bakan Pakdemirli, ilk etapta Türkiye’nin 81 ilinde 3 saatte 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını dile getirdi.



Bakan Pakdemirli, 11 Kasım’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildiğini belirtirken, sözlerini şöyle sürdürdü; “Dünyaya örnek olacak bir bilinçlenme kampanyası oldu. Kampanyamızın hemen ardından benzer kampanyaların başlatıldığını görmek bizi son derece mutlu ediyor. Çünkü Türkiye önemli bir konuda öncü olmuş oldu” dedi.

‘Çifte dünya rekoru’



Kampanya kapsamında Türkiye’nin iki Dünya Rekoru’na da imza atacağını kaydeden Pakdemirli şunları söyledi: “Geleceğe Nefes Seferberliği, Türkiye’ye bir değil 2 Dünya Rekoru getirecek. Çorum’da hazırladığımız dikim alanında Guinness hakemlerinin gözlemciliğinde halen 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait ‘1 saatte en fazla fidan dikme’ dünya rekorunu 1 saat içinde daha fazla fidan dikerek Türkiye adına tescil ettireceğiz. Yine 11 Kasım’da halkımızın fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm hazırlanacak. Vatandaşlarımız, fidan dikerken çektikleri fotoğrafları bize gönderecek ve biz de bunu ‘Dünyanın en büyük online fidan diken insan albümü’ olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na tescil ettireceğiz.”

İstanbul’a 177 bin fidan

Bakan Pakdemirli, kampanyanın maliyetin yaklaşık 35 milyon TL olduğunu, tüm fidanların yerli ve mili kaynaklardan karşılanacağını söyledi. Şu an dışarıdan alınan bir fidan olmadığını vurgulayan Pakdemirli, dikilecek fidanlar arasında hem iğnelilerin hem de yapraklıların bulunduğunu belirtti. Proje kapsamında, İstanbul’da 177 bin fidan dikimi yapılacağını söyleyen Pakdemirli “15 yılda yanan alanların ortalama 40 misli dikim yaptık. Türkiye’de dikilen fidanların yüzde 85-90’ını tutar vaziyette. Proje kapsamında en fazla yoğunluk olan iller sürekli değişiyor. Şu an Manisa önde. Tıbbi ve aromatik bitkiler bizim için çok önemli. 2023’te, 5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu seferberlik akabinde tıbbi aromatik bitkilerimizi de yetiştiriyor olacağız” diye konuştu.