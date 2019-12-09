14-15 Aralık AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav giriş belgeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adyaı yakından ilgilendiren Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ilk sınavları 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 14-15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava sayılı günler kala adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri henüz tamamlanmadı. Peki AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi sınav giriş yerlerinin bugün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandığı andan itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi sayfasına tıklandıktan sonra e-posta veya TC kimlik numarası ve şifre işlem girildikten sonra sınav giriş yerleri sorgulanabilecek.