MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri 14-15 Aralık AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama
ABONE OL
09.12.2019 - 07:32 |

14-15 Aralık AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden binlerce aday AÖF güz dönemi sınav giriş yerlerini araştırmayı sürdürüyor. 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri için gözler Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak olan açıklamaya çevrildi. Peki AÖF sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

14-15 Aralık AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama

AÖF sınav giriş belgeleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce adyaı yakından ilgilendiren Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ilk sınavları 14-15 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 14-15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava sayılı günler kala adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemleri henüz tamamlanmadı. Peki AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF güz dönemi sınav giriş yerlerinin bugün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandığı andan itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden öğrenci girişi sayfasına tıklandıktan sonra e-posta veya TC kimlik numarası ve şifre işlem girildikten sonra sınav giriş yerleri sorgulanabilecek.

Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK bursu ne zaman yatıyor? KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman?

KYK bursu ne zaman yatıyor? KYK burs/kredi ödemeleri ne zaman?

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 33 kaçak göçmen yakalandı

AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam yapılacak? Asgari Ücret zam oranı yüzde kaç olacak?

Sıradaki Haber