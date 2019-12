14 yaşında dünya birincisi

Zeynep Yağmur Uzşen, 4 yaşında baleye başladı ve daha 14 yaşında dünyanın en büyük derecelerinden birini aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı’nda (Lise 1 seviyesi) okuyan Zeynep Yağmur, dünyanın en büyük bale dans yarışması olan Youth Amerika Grand Prix’e büyük bir özveriyle hazırlandı.

533 kişi içinden...



ABD’de yapılacak finalden önce İtalya Cattolica da düzenlenen YAGP İtalya’ya ailesiyle giden genç kız, 19 ülkeden gelen 533 yarışmacı arasından Klasik Bale Junior Women kategorisinde birinci oldu. Nisan 2020’de yarışmanın finalinin yapılacağı ABD New York’a gitmeye hak kazanan Zeynep Yağmur, büyük gurur yaşadığını ve çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Anne Şennur Uzşen “4 yaşından beri yürüdüğümüz yolda hep ona destek olmaya çalıştık. Çok çalışmasının ve emeğinin karşılığını alıyor” dedi.









‘May’i örnek alıyorum’



Zeynep Yağmur Uzşen, Kuğu Gölü, Fındıkkıran gibi dünyaca ünlü gösterilerde rol alan Japon balerin May Nagahisa’yı örnek aldığını söylüyor. “May, şu anda Rusya, St. Petersburg’daki dünyaca ünlü Mariinsky Tiyatro’da dans ediyor. Örnek almamım sebebi ise çok ve doğru çalışması” diyen Uzşen, şunları dedi: “Hedefim hep kendimi geliştirmek ve sanatımı ülkemde daha iyi yerlere getirmek. Ailem beni bu yolda her zaman destekledi. İleriye taşımak için de elinden geleni yaptı. Emeğini benden hiç esirgemeyen sevgili öğretmenim Prof. Ayşin Kabalak buraya gelmemde çok büyük bir etkendir.”