18.11.2019 - 07:15 |
18 Kasım son depremler! En son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Türkiye'de son depremler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açmaya devam ediyor. Son olarak Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece yarısı meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...
Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listeliniyor. Özellikle ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen depremler vatandaşlarımız tarafından korku ve paniğe yol açıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremlerin şiddetleri bazen korkutucu boyutlara ulaşabiliyor. Yaşanan depremlerin çoğu artçı sarsıntı şiddetinde meydana geldiğinden sadece panik ortamının yaşanmasına neden oluyor. Peki Türkiye'de son deprem ne zaman meydana geldi?