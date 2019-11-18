18 Kasım son depremler! En son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listeliniyor. Özellikle ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen depremler vatandaşlarımız tarafından korku ve paniğe yol açıyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremlerin şiddetleri bazen korkutucu boyutlara ulaşabiliyor. Yaşanan depremlerin çoğu artçı sarsıntı şiddetinde meydana geldiğinden sadece panik ortamının yaşanmasına neden oluyor. Peki Türkiye'de son deprem ne zaman meydana geldi?

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