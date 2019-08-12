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12.08.2019 - 15:21| AA

193 gündür çaresiz bekleyiÅŸ!

Antalya'nÄ±n Kemer ilÃ§esindeki hortumda, bulunduÄŸuÂ  aracÄ±n dereye sÃ¼rÃ¼klenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'Ä±n bulunmasÄ± iÃ§inÂ  yapÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan bir sonuÃ§ alÄ±namadÄ±.

193 gündür çaresiz bekleyiÅŸ!

Hortum felaketinde iÃ§inde olduÄŸu aracÄ±n sÃ¼rÃ¼klendiÄŸi derede kaybolanÂ  Kader Buse Acar'Ä± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, belirli aralÄ±klarla devam ediyor. Acar iÃ§inÂSahil GÃ¼venlik su altÄ± timlerince deniz altÄ±nda, Phaselis Antik KentiÂ  yakÄ±nlarÄ±ndaki kÄ±yÄ±larda ve AÄŸva Deresi'nin denize yakÄ±n noktasÄ±nda aramaÂ  yapÄ±ldÄ±.

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± JAK timi ve "pense" adlÄ± kadavraÂ  bulucu kÃ¶pek ve dere yataÄŸÄ±nda arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalara katÄ±lan baba Ahmet Acar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â  aramalarda kÄ±zÄ±na dair bir ize rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bayrama buruk girdiklerini belirten Acar, "TÃ¼m arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â  bÃ¼yÃ¼k bir umutla izliyoruz ancak olaydan 193 gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen kÄ±zÄ±ma dairÂ  herhangi bir bilgiye ulaÅŸÄ±lamadÄ±. DSÄ°'nin buraya girmesini, artÄ±k suyunÂ  Ã§ekilmesini bekliyoruz. Bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÄ±zÄ±mÄ±n resmini yaptÄ±rmÄ±ÅŸ, Ã§okÂ  duygulandÄ±m. DÃ¼kkanÄ±ma astÄ±m. ArtÄ±k bu iÅŸin sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±, kÄ±zÄ±ma ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±Â  istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Kader Buse Acar'Ä±n kaybolduÄŸu gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar AÄŸva DeresiÂ  yataÄŸÄ±nda, hortumun izlediÄŸi gÃ¼zergahtaki tepelerde, derenin dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Â  noktalarda, kÄ±yÄ±larda ve denizde arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Kemer ilÃ§esinde hortum nedeniyle, Kader Buse Acar'Ä±n annesiyle iÃ§indeÂ  bulunduklarÄ± otomobil 24 Ocak'ta dereye sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸ, kurtarÄ±lan anne hastaneyeÂ  kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, sele kapÄ±lan Acar kaybolmuÅŸtu.

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