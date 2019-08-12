Hortum felaketinde iÃ§inde olduÄŸu aracÄ±n sÃ¼rÃ¼klendiÄŸi derede kaybolanÂ Kader Buse Acar'Ä± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±, belirli aralÄ±klarla devam ediyor. Acar iÃ§inÂSahil GÃ¼venlik su altÄ± timlerince deniz altÄ±nda, Phaselis Antik KentiÂ yakÄ±nlarÄ±ndaki kÄ±yÄ±larda ve AÄŸva Deresi'nin denize yakÄ±n noktasÄ±nda aramaÂ yapÄ±ldÄ±.

Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± JAK timi ve "pense" adlÄ± kadavraÂ bulucu kÃ¶pek ve dere yataÄŸÄ±nda arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ã‡alÄ±ÅŸmalara katÄ±lan baba Ahmet Acar, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â aramalarda kÄ±zÄ±na dair bir ize rastlanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bayrama buruk girdiklerini belirten Acar, "TÃ¼m arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±Â bÃ¼yÃ¼k bir umutla izliyoruz ancak olaydan 193 gÃ¼n geÃ§mesine raÄŸmen kÄ±zÄ±ma dairÂ herhangi bir bilgiye ulaÅŸÄ±lamadÄ±. DSÄ°'nin buraya girmesini, artÄ±k suyunÂ Ã§ekilmesini bekliyoruz. Bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kÄ±zÄ±mÄ±n resmini yaptÄ±rmÄ±ÅŸ, Ã§okÂ duygulandÄ±m. DÃ¼kkanÄ±ma astÄ±m. ArtÄ±k bu iÅŸin sonuÃ§lanmasÄ±nÄ±, kÄ±zÄ±ma ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±Â istiyoruz." diye konuÅŸtu.

Kader Buse Acar'Ä±n kaybolduÄŸu gÃ¼nden bugÃ¼ne kadar AÄŸva DeresiÂ yataÄŸÄ±nda, hortumun izlediÄŸi gÃ¼zergahtaki tepelerde, derenin dÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼Â noktalarda, kÄ±yÄ±larda ve denizde arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Kemer ilÃ§esinde hortum nedeniyle, Kader Buse Acar'Ä±n annesiyle iÃ§indeÂ bulunduklarÄ± otomobil 24 Ocak'ta dereye sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸ, kurtarÄ±lan anne hastaneyeÂ kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, sele kapÄ±lan Acar kaybolmuÅŸtu.

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