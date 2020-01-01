1990’ların En İyi’si ‘Crash’

Anna Bogutskaya tarafından derlenen seçkide hem popüler kültürü, hem de dijital teknolojiyle beraber sinemayı dönüştürmüş “The Blair Witch Project” (1999) ve “The Matrix” (1999) gibi modern klasiklere ve Quentin Tarantino, Richard Linklater, Spike Lee gibi döneme damga vurmuş yönetmenlerin işlerine yer verilecek. BFI yazarları, retrospektif vesilesiyle 1990’lar sinemasının öne çıkan 90 filmini seçti.

Listenin birinci sırasında David Cronenberg’in yönettiği ‘Çarpışma’ yer alıyor.