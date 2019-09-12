2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıl hapis istemi

Kaza, 16 Şubat'ta, Konyaaltı ilçesine bağlı Öğretmenevleri Mahallesi Anadolu Caddesi ile 913 Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Ahmet Turan Çelik'in kullandığı 34 GS 6988 plakalı motosiklet ile Elçin Özyurt yönetimindeki 07 ACP 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çelik ile arkasında oturan, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Muhammet Açıkgöz ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan 2 genç, ertesi gün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Elçin Özyurt ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZADAN 41 GÜN SONRA...

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma sonunda Antalya Cumhuriyet Savcılığı'nca Elçin Özyurt hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, Özyurt'un, olayda 'asli kusurlu' olduğuna dair bilirkişi raporu bulunduğu gerekçesiyle kazadan 41 gün sonra tutuklu yargılanmasına karar verdi. Bunun üzerine Özyurt, tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmaya; tutuklu sanık Elçin Özyurt, kazada ölen Ahmet Turan Çelik ve Muhammet Açıkgöz'ün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık sürücünün olay yeri kavşak mahallinde sola dönüş kurallarına uymadığının belirtildiği mütalaada, "Arka trafiği yeterince kontrol etmeden dönüşe geçip bölünmüş yolun sol şeridini takiben gelmekte olan Ahmet Turan Çelik idaresindeki motosikletin önünü kapatmış, Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma' maddesini ihlal etmiş olmakla olayda asli kusurludur" denildi.

Sürücü Ahmet Turan Çelik'in, motosikletle mahal şartlarının üzerinde hızlı seyrini sürdürdüğü, kavşağa yaklaşırken, hızını azaltmadığı için tali kusurlu olduğunun belirtildiği mütalaada, sanık Elçin Özyurt'un 'taksirle insan öldürme' suçundan cezalandırılması istendi

Sanık Elçin Özyurt ise kaza nedeniyle üzgün; ancak pişman olacak ya da kimseye zarar vermek kastıyla harekette bulunmadığını savunup, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Muhammet Açıkgöz'ün yaptığı "Ecel olsan fark etmez..." paylaşımı ise yürekleri yaktı.