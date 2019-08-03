2 haftalık evliydi... Genç bekçi kurtarılamadı

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde önceki gece, iki hafta önce evlendiği eşiyle birlikte yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil çarptı. Düğün izninde bulunan Candemir, başına aldığı darbeyle ağır yaralanırken, sürücü ise otomobiliyle kaçtı. Mehmet Candemir, eşi Elif'in ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Mehmet Candemir, bugün doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Candemir'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Adana’da 15 gün önce evlenen bekçiye otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan zanlı tutuklandı.

Önceki akşam saatlerinde eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan bekçi Mehmet Candemir, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastane bugün sabah hayatını kaybeden Candemir’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsinin ardından Candemir'in cenazesi Adana Asri Mezarlığı’na getirildi. Burada Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından Candemir için tören düzenlenip memleketi Osmaniye'nin Çona köyünde toprağa verildi.

Bu arada, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bekçiye çarpıp kaçan T.A.'yı yakaladı. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.