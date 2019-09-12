MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, altın ve parayı gasbetti!
12.09.2019 - 16:00| DHA

2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, altın ve parayı gasbetti!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yüzleri kar maskeli 2 kişi, girdikleri evde Naciye Başak'ın (73) elleri ve ağzını koli bandıyla bantladıktan sonra evdeki tam altın ile 2 bin lirayı alarak kaçtı.

2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, altın ve parayı gasbetti!

Olay, Hıdırağa Mahallesi Paypayçeşme Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Naciye Başak, oğluyla birlikte yaşadığı evde yalnız başına kahvaltı yaparken, yüzleri kar maskeli 2 kişi, kapıyı açıp içeri girdi. Başak'ı etkisiz hale getirip, ellerini ve ve ağzını koli bandı ile bantlayan şüpheliler, evdeki bir tam altın ile 2 bin lirayı alıp, kaçtı.

Bir süre sonra elleri ve ağzı bantlı olarak balkona çıkan Naciye Başak, vücut hareketleriyle yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Koli bantlarından kurtarılan Başak, ellerinde oluşan kesik nedeniyle Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından da Başak, ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

'ÇOK KORKTUM'

Çok korktuğunu belirten Naciye Başak, "Yemeğimi yiyordum. Hiç ses seda yokken girdiler içeri. Ellerimi, kollarımı bağladılar. Açamıyordum, iki parmağımı açtım, balkona çıktım, yardım istedim. Bu kişilerden şikayetçiyim" dedi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemenin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

Şile yolunda kaza! Ortalık savaş alanına döndüİstanbul Şile yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bir kişi otomobilde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle Şile yolunda yoğun trafik oluştu.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yer: Konya! Annesini ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

Yer: Konya! Annesini ve kız kardeşini pompalı tüfekle rehin aldı

Oyun kötü bitti!

Oyun kötü bitti!

Çırağını triger kayışıyla döven usta tutuklandı

Çırağını triger kayışıyla döven usta tutuklandı

Cuma mesajları resimli | En güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli | En güzel Cuma mesajları

Sıradaki Haber