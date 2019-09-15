20 metreden çakılan 2 turistin sağlık durumu ağır!

Antalya'da, dün, iki Rus turist deniz paraşütüne binmek istedi. Sahilde bu hizmeti veren firmadan deniz paraşütü kiralayan ve teknenin arkasına halatla bağlanan paraşüte binen Valentina Kulishova ile Mark Mitrafanov, bir süre sonra halatın kopmasıyla havada savrulmaya başladı. Sahil bandındaki 5 yıldızlı otelin bahçesinde bulunan palmiyelere çarpan ve yere düşen Kulishova ile Mitrafanov ağır yaralı götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili su sporları firmasının sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı. Rus turistlerin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

'GÜVENLİ BULMUYORUM'

Antalya'da yaşayan Bahar Erden, bu sporu hiçbir zaman denemek istemediğini belirterek, "Güvenli bulmuyorum. Her an bir kaza olabileceğini düşünmüştüm. Yeterli denetim yapıldığını sanmıyorum. Öyle olsaydı bu kaza olmazdı" diye konuştu. Eşi Ersan Erden de "Güvenli olmadığını düşünüyorum. Denetimlerin yeteri kadar yapıldığını sanmıyorum. Denerim belki ama güvenli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

'YAPANLAR EĞİTİM ALMADAN BİNİYOR'

Kentte tatil yapan Mehmet Çelik, tavsiye etmediğini vurgulayarak "Güvenli değil. Bu sporu yapanlar da eğitim almadan biniyor paraşüte. Firmaların denetlendiğini de sanmıyorum. Tavsiye de etmem" dedi.

Gülten Çelik ise bir yakınının deniz paraşütü kazasında yaşamını yitirdiğini, eğitimsiz ve güvenlik önlemleri alınmadan bu tür bir sporun yapılamayacağını söyledi. Üniversite öğrencisi Hasan Hüseyin Öz deneyebileceğini ancak tavsiye etmediğini belirterek, genelde güvensiz olduğunu ifade etti.

Bir başka üniversite öğrencisi Mehmet Başkurt da tavsiye etmediğini vurgulayarak, "Deniz paraşütü denemeyi düşünüyorum ama güvenli değil. Önlemlerin alınması lazım. Tavsiye de etmem" diye konuştu.

Damla Çiftçi ise eğlenceli bulduğunu, ancak tehlikeli olduğunu, kaza olduğuna göre denetimlerin yeteri kadar yapılmadığını ifade etti.

Kentte yaşayan İsa Keskin de yeterli önlem alınmadığını ve bu nedenle tehlikeli olduğunu söyledi.