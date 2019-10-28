2019 Ara tatil tarihleri belli oldu | Ara tatil ne zaman başlıyor?

Ara tatil tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ilk kez uygulanacak olan ara tatilleri duyurdu. 15 tatil öncesi yapılacak ilk ara tatil için ise çok az bir zaman kaldı. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. 15 Kasım Cuma günü ders bitiminde tatile çıkacak olan öğrenciler 25 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak.

İkinci bir haftalık ara tatil ise Nisan ayında olacak. İkinci ara tatil ise 3 Nisan Cuma ders bitiminde başlayacak 13 Nisan Pazartesi günü öğrenciler için ders zili çalacak.