2020 Asgari ücret 2 bin 578 lira mı? İşçi sendikalarından açıklama...

2020 Asgari Ücret zam oranını belirlemek için, Aralık ayında topantılar yapılmaya başladı. 2 Aralık 2019 tarihinde ilk Asgari Ücret toplantısı gerçekleşti. 2 Aralık gününden bu yana asgari ücret ne kadar olacak araştırmaları yoğun ilgi gördü. Daha sonra 10 Aralık 2019 Tarihinde asgari ücret zam oranı ile ilgili 2. toplantı yapıldı. Yapılan toplantılar sonrasında asgari ücret belli oldu mu sorusu sık sık gündeme gelmeye başladı. 17 Aralık 2019 tarihinde ise Asgari ücret ile ilgili 3. toplantı tamamlandı. Peki Asgari Ücret 2020 belli oldu mu? İşte Asgari Ücret son dakika haberleri...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET HABERLERİ

Asgari ücrette karar toplantısı öncesi işçi sendikalarından son dakika açıklama geldi.

2020 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyon asgari ücretlinin cevabını merakla beklediği soru için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek zam ile ilgili beklentilerini açıkladı.

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira olarak açıkladı.

Türk-İş ise yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altında bir rakama imza atmayacaklarını söyledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaşam maliyetinin üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

Asgari ücret şuanda 2 bin 20 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4'üncü ve son toplantısını Aralık ayının son haftası yapacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak olan toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranı netleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET 2020 BELLİ OLDU MU?

Asgari Ücrete ilişkin bu ay içerisinde 3 toplantı yapıldı. Son toplantının ardından TÜİK tarafından asgari ücrette ilk rakamlar ortaya atıldı. Buna göre ağır statüdeki işlerde 2.331 lira, orta statüdeki işlerde 2.086 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı.

Fakat Asgari ücret 2020 netleşmedi. Asgari Ücrete yeni yılda uygulanacak olan zam oranı 4. toplantıda kararlaştırılacak. Peki Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak?

2020 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret 2020 zam oranı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda yapılacak dördüncü toplantıda, 2020’de uygulanacak asgari ücret belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş.