2020 zamlı pasaport fiyatları belli oldu! Pasaport harç ve defter ücretleri ne kadar oldu?

Pasaport harçlarına 2020 yılından itibaren % 22,58 oranında zam yapılacağına ilişkin karar Aralık ayı içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından Pasaport harçları resmi olarak 1 Ocak 2020 yılından itibaren zamlı fiyatlar üzerinden alınmaya başlandı. Bu kapsamda pasaport harç ve defter ücretlerine yapılan son zam oranlarının ardından en düşük pasaport ücreti defter bedeli dahil 368,30 TL en pahalı pasaport harç ücreti ve defter bedeli ise 1154,80 TL olarak açıklandı. İşte 2020 pasaport harcı ve defter ücretleri...Pasaport harçlarına 2020 yılından itibaren % 22,58 oranında zam yapılacağına ilişkin karar Aralık ayı içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararın resmi gazetede yayımlanmasının ardından Pasaport harçları resmi olarak 1 Ocak 2020 yılından itibaren zamlı fiyatlar üzerinden alınmaya başlandı. Bu kapsamda pasaport harç ve defter ücretlerine yapılan son zam oranlarının ardından en düşük pasaport ücreti defter bedeli dahil 368,30 TL en pahalı pasaport harç ücreti ve defter bedeli ise 1154,80 TL olarak açıklandı. İşte 2020 pasaport harcı ve defter ücretleri...

2020 PASAPORT HARCI VE DEFTER ÜCRETLERİ

Süre Harç ** Defter Toplam 6 Ay 208,30 TL 160,00 TL 368,30 TL 1 Yıl 304,40 TL 160,00 TL 464,40 TL 2 Yıl 497,00 TL 160,00 TL 657,00 TL 3 Yıl 705,90 TL 160,00 TL 865,90 TL 4-10 Yıl 994,80 TL 160,00 TL 1154,80 TL

PASAPORT HARÇ ÜCRETİ NEREYE ÖDENİR?

Pasaport defter ve harç bedeli; vergi dairesi müdürlüklerine, PTT Şubelerine, anlaşmalı bankalara veya Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ödenebilmektedir. (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvurularda ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

4-Umuma Mahsus Pasaport Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçici kimlik belgesi,

Son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,

Yasal temsilcilerin başvuru merkezinde hazır bulunmamaları halinde; kısıtlı veya ergin olmayan kişiler için muvafakatname,

Öğrencilerin harçsız pasaport başvurularında; "Öğrenci Belgesi" (Başvuru esnasında sistemde öğrencilik durumunun doğrulanması halinde belge talep edilmeyecektir.)

Başvuru öncesinde pasaport defter ve harç bedelinin ödenmesi (Ödeme bilgileri sistem üzerinden görüntülendiğinden başvuru esnasında ayrıca makbuz/dekont talep edilmemektedir.)

Eski pasaport (Daha önceden alınmış ve iptali yapılmamış pasaportların başvuruda getirilmesi gerekmektedir.)