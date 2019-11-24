24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Gözümüzü annemizin yanında açtıktan sonra geçen yılların ardından eğitim hayatınının ilk anından son anına kadar yanımızda olan bize öğrendiklerini öğretmekten bir an olsun geri durmayan ve daima en iyisini bizlere vermeye çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü bugün kutlanıyor. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan öğretmenler gününde öğrenci ve veliler bizlerin bir meslek sahibi olmasını sağlayacak bilgiyi ve çalışma azmini bize sundukları için Öğretmenlerimizin bu özel gününü büyük bir minnet ve saygı içerisinde kutluyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve en güzel şiirler...

EN ÖZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

-Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim. Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

-Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

-Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınızın kazandığı için yol açtı.Gerçek zaferi siz,öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz… Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız.

-Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. (Atatürk)

-Dünyanın En Değerli Varlıkları Olan Siz Öğretmenler! Bugun, Turk Ogretmeninin Seref Gunudur. Ona Olan Saygiyi Yenileme, Onun Yuceligini Anma Gunudur. Boyle Anlamli Bir Gunde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz

-Çocuklarımızın Yetismesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakârligi Gösteren Sizlere Cok Borcluyuz. Öğretmenler Gununuz Kutlu Olsun

-Siz Ogretmenler sevgi Elçileri”Siniz. Sinifta Yasama Sevinci, Toplumda Huzur, Ulkede Baris, Meslektaslari Arasinda Demokratligin Simgesisiniz.

Milletleri kurtaranlar, Yalnız ve ancak Öğretmenlerdir. Öğretmenden, Eğiticiden yoksun bir Millet, Henüz Millet adını almak kabiliyetini Kazanmamıştır.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

O sımsıcak sevgin her şeye değer öğretmenim hele o şefkatli bakışların içimi ısıtır öğretmenim sensin benim en iyi öğretmenim. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Dünyanın en degerli varlıkları olan siz Öğretmenler! Bugün, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Ana Gibi, Baba Gibi

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

Dosttur o

Dosttur o çalışanla, dosttur o yarışanla

Yarınlara el ele beraber koşanlarla,

Mutludur o, simsiyah saçları olmuşsa ak,

Dünden daha güçlüdür uyanırken her sabah.

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren

Odur hep geleceğe güvenle gülümseyen.

Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan.

Odur eli öpülen, odur fedakâr insan.

Sarsılmaz bir inançla görevini sevmekte,

Ömrünü adamıştır milletine hizmette.

Ruhlara şekil veren, kafaları besleyen

Uygarlığa yürürken en öndedir öğretmen.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmen, öğrencilerinin üzerine titreyendir. Gömleğimizin düğmesi açılınca eliyle kapatan, alnımız terleyince mendiliyle kurulayan, ayağımıza taş dokunsa bizden önce üzülendir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Ana Gibi, Baba Gibi

Öğretmenim bilir misin

Seni nasıl sevdiğimi?

Sorsan bana nerde yerin

Gösteririm ben kalbimi

Ana değil, ana gibi;

Baba değil, baba gibi

Öğretmenim ben de sevgin

Can içinde bir can gibi...

Güler yüzlü Öğretmenim

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler…

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Köy Öğretmenleri

Yurdumuz uçsuz bucaksız

Gökte yıldız kadar köylerimiz var

Ama uzak ama harap ama garipsi

Alın benim gönlümden de o kadar

Uçsuz bucaksız köylerimizde kuşlar gibi

Her sabah çocuklar size uçar

Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç

Alın benim gönlümden de o kadar

Siz kara göklerin yıldızları

Işıtın yurdumuzu sabaha kadar

Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu

Alın benim gönlümden de o kadar...