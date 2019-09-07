07.09.2019 - 08:31
25 gün dayanabildi... Tuğçe'nin sır ölümü!
Aydın'da babasıyla yaşadığı evden 25 gündür çıkmayan ve sadece sıvı gıdalarla beslenen 27 yaşındaki Tuğçe Seçkinay, odasında ölü bulundu. Genç kızın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 gündür hiçbir şey yemeyen 27 yaşındaki Tuğçe Seçkinay, odasında ölü bulundu. Olay, Kurtuluş Mahallesi 2041 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre genç kız, 5 yıl önce annesini bir trafik kazasında kaybettikten sonra içine kapandı. Babası dışında kimseyle konuşmayan genç kız, giderek zayıfladı. Son 25 gündür evden dışarı adım atmayan Tuğçe, hiçbir şey yemeyip sadece sıvıyla beslendi.
Genç kız, işten eve dönen babası tarafından odasında hareketsiz halde bulundu. Eve gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Tuğçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Yeniasır)
Motosiklet sürücüsünün park inadı esnafı bezdirdiKadıköy’de trafiğe kapalı Serasker Caddesi üzerinde motosikletini sürekli aynı yere park ederek esnafı bezdiren sürücüye, esnafın verdiği tepki gülümsetti. Motosikletin dört bir tarafını A4 kağıtları ile kapatan esnaf, “Şu bindiğin motora azıcık saygın olsun. Bir daha bu şekilde karşılaşırsak motosikletini 6 sokak aşağıda nizami park etmiş olarak bulacaksın” yazdı.