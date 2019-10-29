29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler

29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramının 96. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen resmi geçit töreninde gurur verici anlar yaşandı. Diğer illerde de pek çok etkinlik ve tören düzenleniyor. İşte Cumhuriyet Bayramı için en güzel mesajlar ve sözler...

CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.