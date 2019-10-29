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29.10.2019 - 13:22 |

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler

Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor. Sizler de bu coşkuyu tüm dostlarınızla paylaşmak için onlara Cumhuriyet Bayramı mesajlarını ve Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözleri gönderebilirsiniz. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için en anlamlı sözler...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları | Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sözler

29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramının 96. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Vatan Caddesi'nde düzenlenen resmi geçit töreninde gurur verici anlar yaşandı. Diğer illerde de pek çok etkinlik ve tören düzenleniyor. İşte Cumhuriyet Bayramı için en güzel mesajlar ve sözler...

CUMHURİYET BAYRAMI İLE İLGİLİ SÖZLER

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Hükümetlerin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse bütün kusur ve kabahatlere katılmış demektir.

Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.

Cumhuriyeti,ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız.

Türkiye’de Bolşeviklik olmayacaktır. Çünkü Türk Hükümetinin ilk gayesi, halka hürriyet ve saadet vermek, askerlerimize olduğu kadar sivil halkımıza da iyi bakmaktır.

CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI

Bu tarihi gün, bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun…

Cumhuriyet, yüksek ahlâkî değer ve niteliklere dilenen bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun..

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Atatürk”ün çocukları olarak atamızı hasret ve özlemle anıyoruz.

Cumhuriyet, demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir… Cumhuriyet bayramınızı en içten duygularımla kutlarım.

'Pes' dedirten hırsızlık kamerada! Apartmanın kapısını...Konya’da bir apartmanın bahçesindeki demir kapıyı yerinden sökerek çalan kişi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Olay, dün saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Kayacıkaraplar Mahallesi Ten Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın girişine gelen kimliği belirlenemeyen şahıs, demir kapıyı yerinden sökerek yanında getirdiği seyyar arabanın üzerine yerleştirdi. Rahat tavırlarıyla hareket ederek bölgeden uzaklaşan şüpheli şahıs saniyeler içinde kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasını inceleyen apartman sakinleri durumu polise habere verdi. Olay yerine gelen polis kapıyı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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