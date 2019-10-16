3 ay önce boşandığı eşini herkesin gözü önünde öldürdü!

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Rıfat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre K.T. (44), 3 ay önce boşandığı eşini takip etmeye başladı. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerine giren kadının arkasından içeri girerek vatandaşların arasında silahla ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını hayata döndüremedi.
Şubede bulunan güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.