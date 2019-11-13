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13.11.2019 - 12:13 | | DHA

3 otomobil köprüde kafa kafaya çarpıştı!

Karabük’te, köprüde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

3 otomobil köprüde kafa kafaya çarpıştı!
3 otomobil köprüde kafa kafaya çarpıştı!
3 otomobil köprüde kafa kafaya çarpıştı!
3 otomobil köprüde kafa kafaya çarpıştı!
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Kaza, Karabük- Zonguldak yolu üzerinde bulunan Filyos Köprüsü'nde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Vedat Genç (33) yönetimindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Ali Koymat'ın (52) kullandığı 78 YA 984 plakalı otomobil ile Devlet Işıldak (45) yönetimindeki 55 AUY 94 plakalı otomobille çarpıştı.

Koymat’ın kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini demir korkuluklar önledi. Kazada, sürücüler ile Nacide Koymat (72) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kontrollü olarak geçişlerin sağlandığı yol, araçların kaldırılmasından sonra trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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