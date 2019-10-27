Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Ankara’da bulunan Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü. Çavuşoğlu daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye’nin Suriye’deki sorunları çözmesi ve mülteci krizine yönelik çabalarının Almanya’da yeterince takdir edilmediğini belirterek, Barış Pınarı Harekatı süresince Alman kamuoyunda ve basınından ölçüsüz tepkiler olduğunu ve bu durumun güveni sarstığını ifade etti. Bu durumun köklü müttefiklik ilişkilerine yakışmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, “Bizim Almanya’dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun olarak davranmaları ve teröre karşı mücadelede bizimle dayanışma içinde olmaları” dedi.

Çavuşoğlu, görüşmede ABD ve Rusya ile varılan mutabakata ilişkin Maas’e bilgi verdiğini belirterek, “Suriyeli vatandaşların gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmeleri önemli. Fırat kalkanı ve zeytin dalı ile 365 bin kişi döndü” diye konuştu.



Rusya ile varılan mutabakat çerçevesinde bu bölgelerden teröristlerin temizlenmesi, buraların istikrara kavuşturulması ve mültecilerin gönüllülük esası ile güvenli bir şekilde geri dönmesinin söz konusunu olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bunlara katkı sağlamak isteyen varsa varız. Şu ana kadar Barış Pınarı Harekatı bölgesine BM’nin açıkladığı rakama göre 30 bin kişi geri dönmeye başladı” dedi.



‘Diyalog sürmeli’



Maas da Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin, “Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat müttefikler ve partnerler arasında özellikle böyle durumlarda birbirimizle konuşmamız lazım, birbirimiz hakkında değil. Şimdi çok ciddi diyaloğa ihtiyacımız var” dedi. Maas, Almanya’nın, vatandaşı DEAŞ’lıları ülkeye geri alıp almayacağı konusunda da şunları söyledi: “Biz, geçmişte de DEAŞ’lıların çocuklarını alıyorduk. Bundan sonra da çocuklarını tabii ki geri alacağız” derken DAEŞ’liler konusunda net bir ifadede bulunmadı.