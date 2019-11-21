MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri301 gündür kayıp Kader Buse'nin babası: Meleğimizi bulamıyoruz
21.11.2019 - 10:57 | | DHA

301 gündür kayıp Kader Buse'nin babası: Meleğimizi bulamıyoruz

Antalya’nın Kemer ilçesinde, hortum felaketinde dereye sürüklenen otomobilde kaybolan ve 301 gündür izine rastlanılamayan Kader Buse'nin (20) babası Ahmet Acar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ağva Deresi'nde dedektör, kepçe ve dozerle arama yapılarak, kızının orada olma ihtimalinin ortadan kaldırılmasını istedi. Acılı baba, "Saf kalpli, iyilik meleğim, 20 yaşına getirdiğimiz yavrumu, meleğimizi bulamıyoruz" dedi.

301 gündür kayıp Kader Buse'nin babası: Meleğimizi bulamıyoruz

Kemer'de, 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine, 301 gündür rastlanılamadı. Acılı baba Ahmet Acar, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından kızı için duygu dolu paylaşım yaparken, bir yandan da yetkililere seslendi ve otomobilin düştüğü dere yatağında aramalar yapılarak Kader Buse Acar'ın burada olma ihtimalinin ortadan kaldırılmasını istedi.

Ahmet Acar paylaşımında, "Saf kalpli, iyilik meleğim, 20 yaşına getirdiğimiz yavrumu, meleğimizi bulamıyoruz" dedi.

 

 

İki otomobilin birbirine girdiği kaza kameradaPendik’te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'ta öğretmen kadına saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika... Örgüte iki bölgede darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Örgüte iki bölgede darbe! Etkisiz hale getirildiler

Azize dizisi nerede çekiliyor? Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Azize dizisi nerede çekiliyor? Azize dizisi konusu ve başrol oyuncuları

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

Van'da PKK'ya 'Kıran' darbesi

Sıradaki Haber