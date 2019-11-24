3600 ek göstergede son durum ne? Gelişme var mı, Meclis'e geldi mi?

Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri gibi binlerce kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeleri bir araya getirdik. Peki 3600 ek göstergede son durum ne? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...



3600 EK GÖSTERGEDE BİR GELİŞME VAR MI?



Ayrıca öğretmenler 3600 ek gösterge hakkındaki çalışmaları merak ediyor. Emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşını etkileyen en gösterge rakamlarının 3600'e çıkartılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ancak bu konunun ne zaman netleşeceğiyle ilgili net bir tarih şimdilik yok.



Konuyla ilgili son olarak BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mustafa Destici, AK Parti'nin 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarını da olumlu karşıladıklarını belirterek, "Bu açıklamadan memnuniyet duyduk. 3600 ek gösterge beklentisi içinde olan din görevlileri, hemşireler, öğretmenler ve polislerin taleplerinin karşılanmasını bekliyoruz. Ayrıca BBP olarak bütün memurlarımızın da bu kapsama alınmasına istiyoruz." dedi.



ÖMER ÇELİK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI!



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak.Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak.Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerini ilgilendiriyor.

Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor.

Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor.



EYT'liler ve af bekleyenler gibi 3600 ek gösterge bekleyen memurların da gözü kulağı Meclis'te... Seçim öncesi gündemden düşmeyen konu Meclis'in açılmasıyla birlikte tekrar gündeme gelirken memurlar herhangi bir gelişme olup olmadığını sorguluyor.